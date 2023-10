Giovani: dall'11 al 13 ottobre a Roma lo 'Young International Forum'

06 ottobre 2023 a

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - È l'educazione finanziaria uno dei temi di punta della 15esima edizione dello Young International Forum, l'evento in programma da mercoledì 11 a venerdì 13 ottobre a Roma (spazio Ragusa Off, via Tuscolana 179). Si partirà dunque dall'ultimissima novità che riguarda il mondo della scuola: l'inserimento dell'educazione finanziaria all'interno dei programmi scolastici, come previsto dal disegno di legge Capitali. Il panel, in programma mercoledì 11 alle ore 10.30, vedrà la partecipazione del sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze Federico Freni e di Daniela Marconi, del Dipartimento tutela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia.

Tanto spazio a tutto quello che riguarda la formazione dei ragazzi: gli strumenti per orientarsi nella scelta dell'università, le opportunità per studiare all'estero, le offerte del mondo del lavoro. La nuova edizione dello YIF si soffermerà anche su altre tematiche. Con Francesca Bubba, scrittrice, che definisce la maternità la sua forma di attivismo, e con Marina Garcia Dieguez, giornalista spagnola, si parlerà della questione sempre aperta della parità di genere. Tema che arriva inevitabilmente a toccare quello della violenza di genere: con l'idea di contrastarla, anche con l'aiuto della tecnologia, è nato il progetto Donnexstrada. Sarà ospite la co-fondatrice Ilaria Saliva.

L'altro aspetto della violenza di genere, di cui si discute molto in questo periodo anche tra i giovani, è quello legato all'educazione sessuale e affettiva: proprio per questo ci sarà un momento dedicato, con la fondatrice di Mysecretcase Norma Rossetti e il presidente dell'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica Fabrizio Quattrini.

Si parlerà anche di bodyshaming e di quella lotta al bullismo che oggi parte soprattutto dai social e dal web: a parlarne ci saranno l'assessora alle Politiche sociali Barbara Funari, Massimo Cozza, direttore del Dipartimento di Salute mentale della Asl Roma 2, Aurora Caporossi, presidente Animenta e Andrea Nuzzo, Movimento Etico Digitale. Per riavvicinarsi anche a quella che può essere l'esperienza dei neoassunti, lo psicologo David Pelusi e la sociologa del lavoro Luciana D'Ambrosio Marri aiuteranno i ragazzi a capire come sta cambiando il mondo del lavoro.

“Quest'anno abbiamo voluto dedicare un ampio spazio della rassegna ai temi di stringente attualità - spiega Mariano Berriola, direttore del Corriere Università e dello Young International Forum - Mi riferisco in particolare ai gravi episodi di bullismo, di bodyshaming e di violenza ai quali stiamo assistendo ormai tutti i giorni. L'impegno dello Young International Forum è quello di aprire una profonda discussione su questi temi e di sensibilizzare le giovani generazioni a non sottovalutare il problema, anzi a rendersi protagonisti di una vera lotta contro ogni tipo di violenza, di discriminazione e di mancanza di rispetto alla persona”.

Allo YIF anche spazi dedicati all'orientamento, oltre a seminari di presentazione delle singole facoltà e incontri su come preparare un curriculum vitae. Ma anche consigli e contatti utili per chi volesse intraprendere un percorso di studio, aggiornamento o lavoro all'estero.