Covid, faro Ue su varianti con mutazione F456L: 'più contagi'

Milano, 17 ago. (Adnkronos Salute) - Segni particolari: sono come la variante Kraken e hanno nel loro 'corredo' una mutazione aggiuntiva che le rende più temibili, più in grado di superare le difese e alimentare la trasmissione di Covid. L'Ue accende un faro su alcune new entry che si stanno facendo notare fra le versioni attualmente circolanti del virus Sars-CoV-2. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc ha infatti appena pubblicato un aggiornamento e ha "classificato come varianti d'interesse tutti i lignaggi simili a XBB.1.5 (nota al grande pubblico come Kraken, ndr), con modifica aggiuntiva dell'amminoacido F456L. Ciò - motiva l'autorità Ue - a causa di un rapido aumento della quota di queste varianti attualmente in circolazione".

Varianti, avverte l'Ecdc, "che possono avere proprietà di fuga immunitaria rispetto alle varianti che erano in circolazione in precedenza. Gli indicatori epidemiologici mostrano anche un aumento della trasmissione di Covid-19 nell'Ue/Spazio economico europeo e all'estero, dopo diversi mesi di tassi di infezione molto bassi". Al momento, però, precisa l'ente con sede a Stoccolma, "non vi è alcun segno di aumento dei ricoveri o di pressioni sui sistemi sanitari". Sulla base di quanto osservato nei Paesi al di fuori dell'Ue/See, è probabile che le varianti F456L contribuiranno ad aumentare la trasmissione nelle prossime settimane". Tuttavia, osserva l'Ecdc, è "improbabile che i livelli raggiungano quelli dei precedenti picchi osservati durante la pandemia di Covid.

Quindi occhi puntati su eventuali varianti sulla carta più insidiose, senza allarmismi precoci, è il messaggio. "È anche improbabile che le varianti F456L siano associate ad un aumento della gravità dell'infezione rispetto alle varianti circolanti in precedenza o alla riduzione dell'efficacia del vaccino contro malattie gravi - aggiunge l'Ecdc -. Tuttavia, come per altre varianti di Sars-CoV-2, i più anziani e le persone con patologie di base potrebbero sviluppare sintomi gravi se contagiati.

L'Ecdc lancia anche un monito ai Paesi: "La completezza e la tempestività dei dati di sorveglianza epidemiologica e virologica su Covid sono diminuite nell'ultimo anno, il che influisce sulla capacità di effettuare una valutazione per tutti i paesi Ue/See. Gli Stati membri sono incoraggiati ad ampliare e a comunicare i dati provenienti da una sorveglianza ben progettata e rappresentativa, basata sulla popolazione nelle cure primarie e secondarie, per monitorare tempestivamente i trend" della trasmissione di Covid e delle forme gravi.

Altro invito è a essere ben organizzati con le vaccinazioni: "Il rispetto dei programmi di vaccinazione nazionali è essenziale per proteggere le persone ad alto rischio di malattie gravi e morte. I Paesi dovrebbero valutare la loro prontezza a identificare i gruppi target e condurre tempestive campagne di vaccinazione contro il Covid. Inoltre, si ritengono necessarie campagne di comunicazione verso il pubblico e gli operatori sanitari per raggiungere i gruppi ad alto rischio e informarli dell'importanza di rimanere aggiornati" con i richiami vaccinali.