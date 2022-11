Bce: migliorare misure sostegno pubblico, insufficienti per famiglie più povere**

10 novembre 2022 a

Roma, 10 nov. - (Adnkronos) - "I governi dell'area dell'euro hanno adottato misure per attutire l'impatto della recente inflazione sulle famiglie, ma finora tutte le fasce di reddito percepiscono tali misure come insufficienti, soprattutto le famiglie meno benestanti". Lo scrive la Bce nel Bollettino Economico aggiungendo che "ciò suggerisce che vi siano margini di miglioramento nel modo in cui le misure di sostegno si rivolgono alle famiglie con redditi contenuti".