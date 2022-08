Umberto I Roma, nuovo progetto per Oncologia pediatrica

12 agosto 2022 a

Roma, 12 ago. (Adnkronos Salute) - A distanza di due difficili anni, l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, rilancia con un progetto l'attività oncologica pediatrica, "che prevede la ridefinizione degli obiettivi, dell'organizzazione e dei percorsi assistenziali all'interno della Unità Operativa". Il reparto chiuso a causa dell'emergenza dovuta alla pandemia da virus Covid, ha imposto al Policlinico Umberto I dal marzo del 2020 di modificare e riadattare la dotazione di posti letto delle singole specialità cliniche.

L'Oncologia Pediatrica, "così come altri reparti del nosocomio - spiega Fabrizio d' Alba direttore generale del Policlinico Umberto I - è stato coinvolto in questa rimodulazione anche alla luce di una riduzione della domanda. La continuità assistenziale è stata sempre garantita attraverso una collaborazione con l'Oncologia pediatrica dell'ospedale Bambino Gesù che ha preso in carico i piccoli pazienti del Policlinico, senza creare mai vuoti assistenziali. Importante per la fase futura - aggiunge il Direttore - sarà la collaborazione realmente fattiva con le associazioni di pazienti e di volontariato che rappresentano un punto di forza per l'attività del Policlinico".

"L'Assessore alla Sanità Alessio D'Amato, ha favorevolmente accolto ed accettato la proposta elaborata dalla direzione strategica del Policlinico, dichiarandosi fiducioso che questo progetto saprà assicurare il livello dei servizi per qualità e quantità commisurato alle aspettative dell'utenza", conclude la nota dell'Umberto I. La realizzazione del progetto per l'Oncologia Pediatrica è collegato alla disposizione e messa a norma degli spazi prevista per il mese di gennaio 2023.