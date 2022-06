Lombardia: al Pirellone premiati docenti dei corsi di educazione digitale del Corecom

14 giugno 2022 a

a

a

Milano, 14 giu. (Adnkronos) - "Il disagio psicologico dei più giovani e il bullismo anche nella sua versione digitale, sono, oggi, una vera e propria emergenza sociale, cresciuta particolarmente a causa delle restrizioni causate dalla pandemia. La famiglia deve essere la prima risorsa da sostenere e aiutare nel tentativo di affrontare per tempo i primi segnali di crisi da parte dei ragazzi. Poi ci sono gli insegnanti e gli educatori che devono imparare a osservare con attenzione e a prendere subito posizione di fronte a questo fenomeno, rifiutando l'indifferenza. Ognuno di noi, istituzioni comprese, ha un proprio preciso compito e ruolo in un quadro dove la sinergia e il dialogo costante tra tutti gli attori è sempre più fondamentale". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi introducendo la cerimonia che si è svolta a Palazzo Pirelli durante la quale è stata conferita una targa di riconoscimento a tutti i docenti che in questo ultimo anno scolastico hanno partecipato ai corsi di educazione mediatica e digitale promossi dal Corecom nelle scuole della Lombardia.

Con oltre 100 ore di laboratori interattivi, i corsi di educazione mediatica e digitale del Corecom Lombardia hanno coinvolto, solo nel periodo compreso tra marzo e maggio 2022, circa 2500 ragazzi tra gli 11 e i 18 anni provenienti dagli istituti scolastici secondari lombardi di primo e secondo grado: "Il successo dei nostri corsi - sottolinea la presidente del Corecom Lombardia Marianna Sala - dimostra quanto sia importante continuare a puntare sull'educazione digitale. Negli ultimi anni si è moltiplicato l'uso degli strumenti digitali ed è aumentato a dismisura il tempo di connessione, portando a un significativo aumento del numero di reati commessi in rete a danno di minori, alcuni di particolare gravità".

I corsi del Corecom Lombardia rappresentano "un valido strumento per educare e guidare i giovani a un uso corretto del web, per non incorrere in fenomeni pericolosi come il cyberbullismo o altre forme di violenze in rete. Questa è la ragione che ci spinge ad andare avanti, verso nuovi progetti futuri che coinvolgeranno svariate fasce di età, dai piccolissimi agli adulti - ha concluso la presidente Sala -. Penso in particolare al progetto Bulloca che partirà in autunno nelle scuole primarie e alla formazione per gli adulti nelle comunità sportive e scolastiche, solo per citarne alcuni. Formare cittadini digitali è una responsabilità di tutti". La cerimonia, moderata dalla giornalista Simona Arrigoni, ha visto la presenza anche dei Consiglieri regionali Alessandro Corbetta e Fabio Pizzul.