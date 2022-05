22 maggio 2022 a

Milano, 22 mag. (Adnkronos) - "I partiti non frenino sulle riforme, senza il recovery si rischia la recessione". Lo dice il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un'intervista alla Stampa. "Finito il tempo dei sostegni di ogni tipo, prima di pensare ad altro debito comune occorre far funzionare il piano attuale". (segue)