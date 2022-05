Quirinale: convegno 'Nature in mind' presentato a Mattarella

18 maggio 2022 a

Roma, 18 mag (Adnkronos) - In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, è stato presentato nel pomeriggio al Quirinale al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Convegno internazionale "Nature in Mind - Una nuova cultura della natura per la tutela della biodiversità", organizzato dall'Arma dei Carabinieri, con il suo Reparto di specialità delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari. Lo rende noto il Quirinale.

Dopo l'intervento del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, il Presidente Mattarella ha rivolto un discorso ai presenti. Era presente il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Il Convegno, in programma a Roma nelle giornate del 19 e del 20 maggio, precede la manifestazione per la Giornata Mondiale dell'Ambiente, organizzata dal Ministero della Transizione ecologica e dal Ministero dell'Istruzione presso la Tenuta presidenziale di Castelporziano il 3 e il 4 giugno 2022.