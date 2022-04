Ucraina: in fiamme deposito munizioni nella regione di Belgorod

27 aprile 2022 a

Mosca, 27 apr. (Adnkronos) - Fiamme in un deposito di munizioni nel villaggio russo di Staraya Nelidovka, nella regione di Belgorod. Lo ha riferito il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, citato dai media russi. Gladkov ha aggiunto che ci sarebbero state tre esplosioni e che non risultano case danneggiate né vittime tra la popolazione civile. "Siamo in attesa di informazioni da parte del ministero della Difesa", ha precisato.

Dallo scoppio del conflitto, il 24 febbraio, i villaggi della regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina, sono stati bombardati in diverse occasioni.