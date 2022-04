Snam: eletto nuovo cda, de Virgiliis presidente

27 aprile 2022 a

a

a

Milano 27 apr. (Adnkronos) - L'assemblea degli azionisti di Snam ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2024. Come presidente è stata nominata Monica de Virgiliis. Gli altri membri del cda sono Massimo Bergami, Laura Cavatorta, Augusta Iannini, Piero Manzoni, Rita Rolli, Qinjing Shen, Alessandro Tonetti e Stefano Venier.

Del collegio sindacale, nominato oggi e in carica per tre esercizio, faranno invece parte il presidente Stefano Gnocchi, Gianfranco Chinellato e Ines Gandini. Sindaci supplenti sono Federica Albizzati, Maria Gimigliano e Federico Sambolino.

L'assemblea degli azionisti di Snam, riunita oggi sotto la presidenza di Nicola Bedin, ha anche approvato il bilancio 2021, che si chiude con un utile di 957.433.208,27 euro. Via libera alla distribuzione agli azionisti di un dividendo di 0,1572 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola (20 giugno 2022), escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, a saldo dell'acconto sul dividendo precedentemente deliberato dal consiglio di amministrazione del 3 novembre 2021.