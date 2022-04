Siracusa: Turano scrive a Giorgetti, 'riconoscere area di crisi per Petrolchimico'

27 aprile 2022 a

Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - "Ho chiesto al ministro Giorgetti di occuparsi personalmente della situazione del Petrolchimico di Siracusa, sul riconoscimento dell'area di crisi complessa non c'è più tempo da perdere". Così Mimmo Turano, assessore alle Attività produttive della Regione siciliana, annunciando l'invio di una nuova nota al titolare del dicastero dello Sviluppo economico sulla situazione del Polo petrolchimico.

Nella nota indirizzata al Mise, l'assessore Turano, oltre a chiedere al ministro Giorgetti di affrontare personalmente il dossier, sottolinea che "la guerra in Ucraina e l'inasprimento delle sanzioni alla Russia rischiano di determinare serie ripercussioni su alcune grandi imprese che operano nel territorio siracusano compromettendo il futuro dell'intero petrolchimico siracusano". "Non si tratta più di evitare una crisi ormai conclamata ma di scongiurare un vero e proprio disastro sociale ed economico per la Sicilia. Mi aspetto, dunque, dal ministro Giorgetti una risposta chiara sui tempi per il riconoscimento dell'area di crisi e sulle altre iniziative che il governo nazionale intende mettere in campo tutelare il petrolchimico".