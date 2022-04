M5S: Fico, 'collaborazione con Grillo speranza per futuro, più spesso a Roma'

27 aprile 2022 a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - La collaborazione tra Beppe Grillo e il M5S, siglata la scorsa settimana a Roma, “è un bene per il Movimento, che ne uscirà ancor più forte e strutturato. Collaborare con Beppe e con il suo blog, mettere a sistema tutto, ci fa sperare per il Movimento e per il futuro. Spero che grillo ora venga sempre più spesso a Roma”. Così il presidente della Camera Roberto Fico, intercettato dall'Adnkronos a due passi da Montecitorio, sull'incontro della settimana scorsa con il fondatore e garante del Movimento.