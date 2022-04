Lecco: evasione e violazione voluntary disclosure, Gdf sequestra a famiglia oltre 1,5 mln

27 aprile 2022 a

Milano 27 apr. (Adnkronos) - Le fiamme gialle di Lecco stanno eseguendo un sequestro preventivo da oltre 1 milione e mezzo di euro, tra immobili di pregio a Galbiate (Lc) e disponibilità finanziare. Gli indagati sono tre membri dello stesso nucleo familiare. Le ipotesi di reato sono annotazione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione infedele dell'Iva e delle imposte sui redditi dovute all'Erario da parte di un'azienda del Lecchese.

Le indagini, condotte dal nucleo di polizia economico finanziaria, sotto la direzione della Procura di Lecco, sono partite dall'analisi di segnalazioni per operazioni sospette e dalla successiva verifica fiscale, che ha permesso alle fiamme gialle di ricostruire, oltre al presunto utilizzo di fatture false emesse da una società del Principato di Monaco, la violazione della normativa sul rientro di capitali dall'estero, la cosiddetta voluntary disclosure.

Il provvedimento cautelare, emesso dal gip del Tribunale di Lecco, è finalizzato alla confisca, in forma diretta e per equivalente, di disponibilità finanziarie, di beni mobili e immobili per oltre 1,5 milioni di euro, a carico delle persone fisiche e giuridiche che avrebbero beneficiato dell'ipotizzato meccanismo fraudolento posto in essere.