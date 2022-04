Gli elettrodomestici Ciarra rivelano un nuovo look

27 aprile 2022 a

- AMBURGO, Germania, 27 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Ciarra ha rinnovato il proprio brand con un nuovo sistema di identità visiva: il responsabile del brand è entusiasta di annunciare che a partire da oggi "abbiamo reinventato il nostro brand rinnovando logo, marchio figurativo, tagline e sito web." Ciarra desidera condividere la motivazione alla base di questi aggiornamenti e il loro significato per Ciarra e per i suoi clienti.

Presentazione del nuovo brand VI per Ciarra

In oltre dieci anni di esperienza, Ciarra ha realizzato prodotti sempre innovativi per gli chef di casa che desiderano creare pasti favolosi per amici e familiari. Più e più volte, Ciarra si è adoperata per diventare un brand di riferimento, la cui vision è semplificare la vita dei clienti. Ciarra si è sempre concentrata sulla fornitura di elettrodomestici intuitivi per chi ama cucinare e rendere le proprie esperienze in cucina più semplici e divertenti.

Detto questo, Ciarra ha deciso di aggiornare i seguenti elementi del brand in modo da incarnare al meglio la sua vision. Esaminiamo insieme questi cambiamenti entusiasmanti.

Il nuovo look di Ciarra

Il nuovo marchio denominativo di Ciarra si ispira ai delicati dettagli della linea di prodotti Ciarra. Riflette una silhouette più fluida ed evoca la stessa risposta emotiva: calore, intuitività e semplicità.

Il nuovo marchio figurativo si compone di quattro quadrati che formano la lettera "C" di Ciarra. L'idea era tornare alle radici per condividere un design che ricordasse la forma essenziale di Ciarra e presentare un nuovo look audace che permettesse a Ciarra di entrare maggiormente in contatto con clienti nuovi e vecchi.

Slogan: Make life easierTagline: Ciarra is care

Il marchio Ciarra

Si sa che cucinare può essere stressante e talvolta disordinato. L'obiettivo di Ciarra è trasformare il lavoro in cucina in un'esperienza allegra per tutti i clienti. Con gli elettrodomestici perfetti per la cucina quotidiana, chiunque può creare pasti incredibili per i propri cari; Ciarra fornisce i prodotti giusti progettati per i single, le famiglie e il pianeta. Nel frattempo, Ciarra ha aggiornato i propri prodotti con livelli di efficienza energetica più elevati e imballaggi più ecologici. Tuttavia, vi è sempre spazio per i miglioramenti e Ciarra nel corso degli anni si è aggiornata per soddisfare le varie esigenze dei clienti.

Dopo anni di produzione e fornitura di prodotti con un alto livello di soddisfazione degli utenti, Ciarra ha apportato alcune modifiche per raggiungere il proprio obiettivo e la propria mission. Ciarra mira a offrire a tutti i clienti l'esperienza di cucina più comoda e semplice secondo uno stile di vita sostenibile.

Fedeltà alle intenzioni originali

Ciarra offre i prodotti migliori per tutti i clienti, dal passato al futuro. Il nuovo branding si concentra sulla creazione di modelli ancora migliori, secondo le preferenze dei clienti. La vision e la mission di Ciarra rimarranno invariate, nonostante il logo sia cambiato. Il brand vuole rendere la vita più semplice e offrire uno stile di vita sostenibile a tutti i clienti.

Cosa aspettarsi

Quindi , senza ulteriori indugi, non esitare a visitare il sito web di Ciarra appena rinnovato.https://www.ciarraappliances.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1800568/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1800569/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1800570/3.jpg