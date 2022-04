Geek+ realizza il primo progetto di soluzioni moving in Italia con Life365

27 aprile 2022 a

- - I robot moving M200C di Geek+ gestiscono la distribuzione delle merci nel magazzino di 15000m2 di Life365 ed è il primo progetto del genere in Italia

FORLI, Italia, 27 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Geek+, il leader mondiale dell'AMR, e il fornitore italiano di logistica per conto terzi Life365 sono orgogliosi di annunciare l'impiego di robot moving per accelerare le operazioni. Con sede a Forlì, importante polo logistico nel cuore della Romagna, Life365 vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore. L'azienda ha scelto l'automazione di Geek+ per far progredire il proprio business e affrontare i concorrenti più grandi.

La soluzione che Geek+ ha sviluppato per gestire le operazioni nel magazzino di Life365 ruota attorno a una flotta di robot moving M200C che movimentano smartphone e altri prodotti high-tech sia all'interno dell'azienda che verso i clienti in tutta Italia. I robot moving della serie M hanno in gran parte lo stesso scopo dei vecchi sistemi di trasporto, ma li hanno resi obsoleti grazie alla flessibilità di gran lunga superiore offerta dagli AMR.

Summer Su, project manager di Life365, ha detto: "Utilizziamo la migliore tecnologia disponibile e la usiamo al meglio. I robot moving di Geek+ rappresentano l'avanguardia nel loro campo e ci permettono di continuare a fornire un servizio di alto livello ai nostri clienti. Crediamo che l'automazione del magazzino sia il logico passo successivo per Life365."

Xin Yang, Manager delle vendite per il Sud Europa di Geek+, ha dichiarato: "Questo allestimento, che coinvolge così tanti dei nostri robot moving, è il primo del suo genere in Italia e dimostra la versatilità dei nostri AMR. La rapida implementazione e il rapido ritorno sull'investimento delle nostre soluzioni AMR forniscono un utile aiuto in settori in espansione come l'e-commerce, e siamo lieti di aiutare i rivenditori indipendenti come Life365."

Il successo di Life365 deriva dalla costruzione di un ponte tra Asia ed Europa per fornire ai propri clienti i prodotti tecnologici più avanzati. Geek+ si considera un partner naturale in questa missione ed è orgoglioso di essere parte di questa storia e di servire questo scopo. Geek+ si augura di perseguire la propria missione di muovere il mondo in modo intelligente e di aiutare Life365 e altri come loro a raggiungere i propri obiettivi.

Informazioni su Geek+

Geek+ è un'azienda tecnologica globale che guida la rivoluzione della logistica intelligente. Applichiamo tecnologie avanzate di robotica e AI per realizzare soluzioni flessibili, affidabili e altamente efficienti per i magazzini e la gestione della supply chain. Geek+ gode della fiducia di oltre 500 leader dell'industria globale ed è stata riconosciuta come leader mondiale nei robot mobili autonomi. Fondata nel 2015, Geek+ ha oltre 1500 dipendenti, con uffici in Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Cina continentale, Hong Kong SAR e Singapore.

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sitio: https://www.geekplus.com/

Informazioni su LIFE365 ITALY SPA

LIFE365 ITALY S.P.A. si presenta sul mercato italiano come una società ponte tra Europa ed Asia: abbiamo contratti di import/export con alcuni tra i più importanti produttori di Cina, Giappone, Korea, Taiwan, Honkong e Singapore, per poi distribuire la merce su tutto il territorio nazionale.

Tempestività e puntualità per garantire soddisfazione del cliente sono caratteristiche fondamentali della nostra attività e caratteristici per il nostro successo.

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sitio: https://www.life365.eu/