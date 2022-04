Epatite: Costa, 'situazione monitorata da Iss, raccomandazione segnalare'

27 aprile 2022 a

a

a

Roma, 27 apr. - (Adnkronos) - "Questa è una situazione che è attenzionata e monitorata. Iss sta seguendo. La raccomandazione che facciamo è quella di segnalare eventuali situazioni. C'è bisogno di monitorare ovviamente anche con l'Ue con cui siamo in contatto per la condivisione dei dati e ci auguriamo nei prossimi giorni di avere qualche elemento in più". Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa a Skytg24 in merito ai casi di epatite acuta nei bambini.