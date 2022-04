Calcio: Djuricic, 'pronto per un grande club, poche possibilità di restare al Sassuolo'

27 aprile 2022 a

Sassuolo, 27 apr. - (Adnkronos) - "Credo di essere pronto per un club più importante. Sono cinque mesi che non gioco, altrimenti avrei già un pre-contratto con una big. Prima dell'infortunio ho avuto qualche offerta, il Sassuolo è stato un trampolino di lancio e ora so che ci sono poche possibilità che rimanga". Così il centrocampista del Sassuolo Filip Djuricic in merito al suo futuro.

"Ho saltato 152 giorni, più della metà della stagione - racconta Djuricic al portale serbo Sport Klub -. Era una situazione difficile, non fisicamente quanto a livello psicologico. Ogni settimana i medici rimandavano il mio rientro. All'inizio sembrava una cosa più semplice ma si è rivelata più grave di quanto pensassero: è stato un infortunio non curato bene. Per fortuna a febbraio ho incontrato il dottor Tocilli che ha stabilizzato la situazione risparmiandomi una nuova operazione che avrebbe messo a rischio l'eventuale nuovo contratto e il Mondiale, il mio obiettivo principale. Ora sto bene, e piano piano sto riprendendo il ritmo".