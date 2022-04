Basket: playoff Nba, Hawks di Gallinari ko a Miami ed eliminati al primo turno

27 aprile 2022 a

a

a

Miami, 27 apr. - (Adnkronos) - I Miami Heat battono 97-94 gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari e si impongono per 4-1 nella serie di primo turno dei playoff della Eastern Conference. Anche senza Butler e Lowry la franchigia della Florida vince gara-5 in casa e raggiunge le semifinali della Eastern Conference. Gli Heat piazzano il parziale decisivo nel 2° quarto (vinto 33-20), con Atlanta che prova la rimonta nell'ultima frazione fermandosi però a tre punti dall'obiettivo. Nell'ultima azione Gallinari non riesce a prendersi il tiro da tre del possibile pareggio, e raddoppiato perde palla sullo scarico. Partita dalle pessime percentuali dall'arco (Heat 7/31, Hawks 8/25), Atlanta paga le 19 palle perse

A guidare gli Heat ci pensa Victor Oladipo, che parte in quintetto e chiude con 23 punti (8/16 dal campo e 3/6 dall'arco). Adebayo ne mette 20 con 11 rimbalzi e 4 assist. Herro dalla panchina contribuisce con 16 punti, ma con 0/4 dall'arco, Strus chiude a quota 15. Per Atlanta ancora irriconoscibile Trae Young, che chiude una serie da incubo per lui con 11 punti, 2/12 dal campo e 0/5 da tre, 8 rimbalzi e 6 assist. Inutile per gli Hawks un super De'Andre Hunter, miglior marcatore della partita con 35 punti, a cui aggiunge 11 rimbalzi e 4 palle rubate.

Gallinari chiude la sua stagione in doppia cifra, giocando una partita da 12 punti in 21 minuti sul parquet in uscita dalla panchina, con 5/11 dal campo e 2/3 dall'arco e un ottimo +11 di plus/minus (ma con zero rimbalzi e zero assist a referto). In doppia cifra anche Huerter, autore di 12 punti e 3 assist.