Calcio: Zoff, 'City-Real che spettacolo, il meglio che il calcio possa offrire oggi'**

27 aprile 2022 a

a

a

Roma, 27 apr. - (Adnkronos) - "E' stata una bellissima partita, un grande spettacolo, il meglio che il calcio possa offrire oggi. Mi è molto piaciuto lo spirito delle due squadre che hanno giocato al massimo delle loro possibilità. C'è stato qualche errore in difesa ma quando si gioca a mille all'ora con l'obiettivo di superare l'avversario ci può stare". Il monumento del calcio italiano Dino Zoff si esprime così, all'Adnkronos, su Manchester City-Real Madrid, match d'andata della semifinale di Champions League che ieri sera all'Etihad Stadium ha visto prevalere gli inglesi per 4-3. "In Italia non la potremmo mai vedere una partita così perché si spezza troppo il gioco -sottolinea Zoff-, si fischiano troppi falli e i giocatori si buttano con eccessiva facilità per prendere un rigore o una punizione".