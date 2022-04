Ucraina: Faraone, 'Casellati convochi giunta Regolamento su Petrocelli'

26 aprile 2022 a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - “Su Petrocelli chiediamo chiarezza ai Cinquestelle: è dentro o fuori ? Oggi il presidente della commissione trasporti , il grillino Coltorti ha persino rinnovato la fiducia al suo collega Petrocelli. Se noi senatori non abbiamo capito se Petrocelli è dentro o fuori figuriamoci gli italiani". Così in nota il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone.

"Il risultato è che c'è un blocco totale della commissione Esteri: oggi una riunione è stata convocata e poi sconvocata da un presidente che sulla carta non ha più la fiducia del suo partito. Ho scritto personalmente una lettera alla presidente Casellati per chiedere di convocare la giunta per il regolamento già domani e verificare le procedure più rapide per arrivare allo sblocco di un organo fondamentale per il momento attuale. Il Parlamento italiano che si è schierato con l'Ucraina in piena guerra non può essere ostaggio di un presidente che ha chiare posizioni filoputiniane”.