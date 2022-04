THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS AWARDS ANNUNCIA I "CHAMPIONS OF CHANGE" 2022

26 aprile 2022 a

- LONDRA, 25 aprile 2022 /PRNewswire/ -- 50 Best oggi annuncia i suoi Champions of Change 2022, eroi dell'ospitalità protagonisti di un cambiamento positivo per le loro comunità. Lanciato lo scorso anno per dare merito agli eroi sconosciuti del settore, nel 2022 il riconoscimento viene assegnato a due cuochi che lavorano individualmente e a una coppia distintisi per aver promosso azioni significative e creato modelli per un settore dell'ospitalità migliore.

Dieuveil Malonga è lo chef del ristorante Meza Malonga a Kigali, in Ruanda, e fondatore di Chefs in Africa, una piattaforma online che coltiva il talento culinario in Africa aiutando i cuochi a superare barriere come la discriminazione e la mancanza di formazione o attrezzature. La missione di Malonga è "scrivere una nuova storia della gastronomia che ha le sue radici in Africa nonché contribuire ad affermare l'aspetto gourmet della cucina africana".

Koh Seng Choon, con sede tra Hong Kong e Singapore, è il fondatore di Dignity Kitchen, i primi food market in Asia gestiti da persone con disabilità, che fungono anche da scuole per formare i disabili e gli svantaggiati all'attività di venditore ambulante. Dignity Kitchen fa parte di Project Dignity, che sostiene le persone con disabilità attraverso diverse iniziative, tra cui un negozio di libri di seconda mano gestito da madri e dai loro bambini con bisogni speciali, e Dignity Meal, un'iniziativa per la sicurezza alimentare rivolta alle persone svantaggiate.

Olia Hercules e Alissa Timoshkina, amiche di Londra, hanno lanciato un'iniziativa di raccolta fondi attraverso il cibo #CookForUkraine in risposta alla guerra in Ucraina, dove è nata Hercules. #CookForUkraine si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crisi umanitaria e raccogliere fondi per aiutare i bambini e le famiglie sfollate, fornendo al contempo una piattaforma per condividere e promuovere le ricette ucraine, insieme alle storie che accompagnano questi piatti.

William Drew, Director of Content per The World's 50 Best Restaurants, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di riconoscere l'incredibile lavoro che Dieuveil, Koh Seng, Olia e Alissa stanno svolgendo per le loro comunità e siamo onorati di poter sostenere le loro straordinarie iniziative". Ciascuno dei tre vincitori riceverà anche una significativa donazione finanziaria per il proprio progetto come parte del premio.

Champions of Change è uno dei numerosi riconoscimenti preannunciati in occasione della cerimonia di premiazione di The World's 50 Best Restaurants 2022 che si terrà il 18 luglio.

