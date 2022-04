Nespresso diventa B Corp e in Italia si trasforma in società benefit

26 aprile 2022 a

a

a

Roma, 26 apr. - (Adnkronos) - Nespresso, punto di riferimento del caffè porzionato di alta qualità, ha ottenuto, a livello globale, la certificazione B Corp, unendosi così a un movimento internazionale di 4.500 imprese che stanno ripensando il modo di fare business e che si impegnano a rispettare elevati standard di responsabilità sociale, ambientale e di trasparenza. Ma non solo. In Italia, Nespresso rafforza il proprio impegno per perseguire un modello di business sostenibile adottando fin da subito anche lo status di Società Benefit, integrando nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sull'ambiente.

Su 150.000 aziende nel mondo che si sono sottoposte al B Impact Assessment, il processo di valutazione necessario per diventare B Corp, solo il 3% ha ottenuto la certificazione, soddisfacendo gli elevati standard di sostenibilità, responsabilità e trasparenza nelle cinque aree di governance, lavoro, comunità, ambiente e consumatori.

Tra gli elementi chiave che hanno contribuito alla certificazione vi sono l'approccio unico all'approvvigionamento del caffè adottato da Nespresso, attraverso il Programma AAA Sustainable Quality, in collaborazione con Rainforest Alliance - la sua alleanza strategica con Fairtrade e il programma globale di riciclo delle capsule esauste in alluminio. Allo stesso tempo, con la certificazione B Corp Nespresso si è impegnata per migliorare continuamente, accelerando le sue azioni per il clima, le comunità e la circolarità.

"La certificazione B Corp riflette l'impegno trentennale di Nespresso per la sostenibilità, la trasparenza e il business responsabile. Siamo immensamente orgogliosi di entrare a far parte di una community di persone che condividono la nostra convinzione che profitto e scopo vadano di pari passo. – dichiara Guillaume Le Cunff, ceo di Nespresso – Questa certificazione porta un valore aggiunto ai nostri clienti e dimostra che stiamo facendo business nel modo giusto. Soprattutto, la certificazione B Corp ci ispira a fare di più: rafforza il nostro impegno per far sì che ogni tazza di caffè Nespresso abbia un impatto positivo sul mondo".

"Il processo B Corp è una valutazione rigorosa e indipendente dell'impatto di un'azienda sulle persone e sul pianeta che esamina tutto, dalla sua impronta di carbonio alla gestione dei dipendenti. – aggiunge Jonathan Normand, fondatore di B Lab Switzerland – Ottenere la certificazione B Corp è una pietra miliare per Nespresso. Mi congratulo e auguro a Nespresso ogni bene mentre continuano a portare avanti il loro percorso di sostenibilità".