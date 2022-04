Il G20 spera che la Presidenza indonesiana del G20 trovi una soluzione all'impatto sull'economia globale del conflitto tra Russia e Ucraina

26 aprile 2022 a

a

a

- GIACARTA, Indonesia, 25 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Il secondo incontro dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle banche centrali (FMCBG) del G20 auspica che la Presidenza indonesiana del G20 giunga a una soluzione del conflitto Russia-Ucraina, ha dichiarato il Ministro delle Finanze indonesiano Sri Mulyani Indrawati.

"I membri (del G20) sperano che venga trattata l'attuale situazione geopolitica, particolarmente legata alla guerra in Ucraina", ha dichiarato Indrawati in occasione di una conferenza stampa della seconda riunione dei FMCBG del G20 di giovedì.

L'auspicio si basa sul fatto che la situazione globale è peggiorata ed è cambiata rapidamente a causa della pandemia di COVID-19 ed alla guerra tra Russia e Ucraina, ha sottolineato.

Inoltre, la guerra tra Russia e Ucraina ha un'implicazione molto dinamica, tra cui l'aumento dei prezzi di energia, cibo e fertilizzanti, ha affermato.

Indrawati ha dichiarato che l'Indonesia, che attualmente detiene la Presidenza del G20, continuerà a condurre intense comunicazioni e consultazioni con tutti i membri del G20 per affrontare questa situazione molto dinamica.

"La buona governance del G20 si basa in realtà su consultazioni e cooperazione", ha sottolineato.

L'Indonesia continua a discutere con tutti gli Stati membri del G20 per trovare il modo di uscire dai vari rischi economici globali che derivano non solo dalla guerra in Ucraina, ma anche dalla pandemia, ha dichiarato.

Il Ministro ha sottolineato l'attuale necessità di una strategia di uscita, dal momento che diversi paesi sono sotto la minaccia di un'inflazione elevata, mentre l'aumento globale dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari creerà una situazione sempre più difficile per i responsabili delle politiche.

Secondo Indrawati, i membri del G20 sono preoccupati per le pressioni inflazionistiche che tendono a spingere diverse banche centrali ad aumentare le politiche dei tassi di interesse che alla fine porteranno a un restringimento della liquidità globale più rapido del previsto.

Di conseguenza, la politica di livello superiore diventa l'obiettivo principale per raggiungere l'impegno relativo ad una strategia di uscita che sia ben calibrata, pianificata e comunicata per sostenere la ripresa e ridurre il potenziale impatto di una ricaduta, ha sottolineato.

Le azioni collettive e coordinate mirano non solo a mitigare l'impatto della guerra tra Russia e Ucraina, ma anche a controllare la pandemia. Le azioni rimarranno in cima all'elenco delle priorità del G20, ha dichiarato.

I membri del G20 hanno registrato un aumento del numero di casi di COVID-19 in diverse regioni che hanno gravato sulla crescita, esteso le interruzioni della catena di fornitura, aggravato la pressione inflazionistica e rallentato la ripresa globale, ha sottolineato.

Didascalia: Il Ministro delle Finanze Sri Mulyani Indrawati ha incontrato il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti Yellen a margine della seconda riunione dei FMCBG del G20 di giovedì (21 aprile 2022). In precedenza, i Ministri delle Finanze degli Stati Uniti, del Canada e del Regno Unito hanno organizzato un walkout per protestare contro la presenza della delegazione russa durante la seconda riunione dei FMCBG del G20 organizzata sotto la Presidenza indonesiana del G20 a Washington, D.C.

