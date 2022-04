Cremona: non riesce a stare lontano da centro massaggi, arrestato

26 aprile 2022 a

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - I militari di Cremona hanno arrestato un cinquantenne che ha violato l'ordinanza di divieto di avvicinamento emessa dal tribunale di Cremona per una precedente denuncia per stalking da parte di una ragazza di origini cinesi che lavora in un centro massaggi. Sottoposto al rito direttissimo, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la scarcerazione senza l'applicazione di ulteriori misure. L'arrestato è stato denunciato per evasione poiché già agli arresti domiciliari sempre per il reato di evasione.