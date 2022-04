Appian annuncia #lowcode4all

26 aprile 2022 a

L'azienda presenta un programma di studi gratuito per formare i talenti della prossima generazione e fornire l'accesso a una carriera basata sul low-code.

Appian crea una coalizione per sostenere e rendere l'iniziativa a lungo termine una realtà.

Milano, 26 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) ha annunciato oggi #lowcode4all, un programma incentrato sull'accesso all'istruzione e alla certificazione low-code per promuovere l'avanzamento di carriera e le opportunità per la prossima generazione di sviluppatori low-code. Il programma gratuito accompagna i partecipanti idonei lungo un percorso chiaro per imparare la tecnologia low-code e completare l'esame Appian Certified Associate Developer. Appian mira a rilasciare almeno 1.000 borse di studio #lowcode4all quest'anno.

Grazie al fatto di abbattere gli ostacoli di natura economica, #lowcode4all democratizza l'accesso a una carriera nel low-code. Inizialmente il programma sarà disponibile per gli studenti universitari o già laureati, gli studenti che hanno momentaneamente sospeso il proprio corso di studi, i disoccupati, coloro che desiderano cambiare lavoro, i veterani.

Appian ha creato, appositamente per il programma, un nuovo Badge Low-Code Ready, condivisibile su LinkedIn e destinato a comunicare ai potenziali datori di lavoro che il candidato ha ricevuto formazione sul low-code ed è pronto ad entrare a far parte di un team. Dopo aver ottenuto il badge i partecipanti al programma ricevono un voucher per l'esame di certificazione. Una volta ottenuto lo status di Appian Certified Associate Developer, i partecipanti al programma avranno la possibilità di entrare in contatto con i reclutatori che fanno parte della rete di Hiring Partner #lowcode4all.

Il CEO di Appian, Matt Calkins, ha dichiarato: "L'economia globale ha bisogno di più sviluppatori. La semplicità nell'apprendimento del low-code permette alle persone di cambiare carriera, aggiornare le competenze e migliorare la proprie condizioni economiche. Appian è impegnata ad aprire a tutti i percorsi di carriera basati sul low-code."

Per i partecipanti al programma #lowcode4all sono previsti:

Secondo Morgan Stanley, c'è una carenza di 1,4 milioni di ingegneri di software professionale solamente negli Stati Uniti[1]. La tecnologia low-code, uno dei settori in più rapida crescita oggi, riempirà quel vuoto perché permette virtualmente a chiunque di diventare uno sviluppatore. Gartner prevede che entro il 2025, il 70% delle nuove applicazioni sviluppate dalle aziende utilizzerà tecnologie low-code o no-code, rispetto ad una percentuale inferiore al 25% registrata nel 2020.

Come parte di #lowcode4all, Appian sta anche creando la coalizione #lowcode4all, che includerà un mix diversificato di istituzioni non-profit, aziendali e accademiche per aiutare il programma a raggiungere tutti i partecipanti idonei. I primi partner comprendono aziende di formazione e recruiting SkillStorm, Revature, Ethnus e Xebia.

Le organizzazioni interessate ad essere partner della coalizione #lowcode4all possono contattare [email protected]

Per richiedere di partecipare a #lowcode4all, visita www.appian.com/lowcode4all.

Informazioni su Appian

Appian è la piattaforma unificata per il cambiamento. Acceleriamo il business dei clienti aiutandoli a identificare, disegnare e automatizzare i loro processi più importanti. La Piattaforma Appian Low-Code combina le funzionalità chiave necessarie per velocizzare l'esecuzione del lavoro, Process Mining + Workflow + Automation, in una piattaforma low-code unificata. Appian è aperta, di livello enterprise, e gode della fiducia dei leader di settore. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it.

