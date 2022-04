Almirante: Urso, 'donna Assunta un simbolo della destra italiana'

26 aprile 2022 a

a

a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Una donna coraggiosa sempre in prima linea, franca e diretta nel difendere il proprio uomo e le sue idee. Donna Assunta Almirante era molto più della moglie del leader storico della destra italiana, era diventato anche lei, proprio per il suo carattere, un simbolo della destra italiana, forte delle proprie idee e proprio per questo rispettata anche dagli avversari". Così su Facebook il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso.