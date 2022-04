25 aprile: Cofferati, 'Letta subalterno a Nato? Non scherziamo, ucraini vanno aiutati'

26 aprile 2022 a

a

a

Roma, 26 apr (Adnkronos) - Letta è 'un servo della Nato'? "Non scherziamo. Il leader del Pd non è affatto subalterno alla Nato, queste contestazioni sono inaccettabili. Anche perché dimostrano mancanza di rispetto delle opinioni degli altri, la base della democrazia". Lo dice Sergio Cofferati alla 'Stampa'.

"C'è un Paese che è stato occupato da un invasore. Questi due soggetti non sono nelle stesse condizioni, non accetto l'idea del né né. Uno è l'aggredito e l'altro è l'aggressore. E l'aggredito sta subendo danni enormi sulla popolazione e sui beni materiali. I bambini e le donne uccisi sono ucraini, ma non sono soldati", spiega l'ex leader della Cgil.

"Per evitare la resa degli ucraini dobbiamo aiutarli con le armi, con i medicinali , con tutto ciò che serve loro per difendersi e resistere"; prosegue Cofferati che poi spiega: "È realistica una sconfitta di Putin. Qualora, grazie alla resistenza e alle sanzioni, fosse costretto a trattare per stabilire quali debbano essere i rapporti tra i due Paesi, sul piano politico, economico e istituzionale. È evidente che per arrivare a questo obiettivo, un ruolo fondamentale riguarda l'Europa. Prima facciamo entrare Kiev nella Ue, prima mettiamo in campo sanzioni efficaci, applicate da tutta l'Europa, e prima riusciremo a costringere Putin a una trattativa seria".