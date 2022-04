Ucraina: media polacco, Russia avrebbe sospeso forniture di gas alla Polonia**

26 aprile 2022 a

Varsavia, 26 apr. (Adnkronos) - La Russia avrebbe sospeso le forniture di gas alla Polonia nell'ambito del contratto Yamal. Lo ha riferito oggi il media polacco Onet che cita fonti non ufficiali nei circoli governativi e della società energetica Pgnig. Ufficialmente lo stop alle forniture non è stato confermato. Il media polacco sottolinea anche che "i russi non hanno informato la parte polacca delle ragioni dello stop alle forniture".