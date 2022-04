26 aprile 2022 a

a

a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "C'è una riunione dell'assemblea del Gruppo al Senato per una modifica del Regolamento che consentirà anche l'espulsione dal Gruppo del senatore Petrocelli. Ho chiesto anche conferma del mandato per deferirlo al Collegio dei probiviri per l'espulsione dal Movimento". Così il leader del M5S Giuseppe Conte.