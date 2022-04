Ucraina: Alfieri (Pd), 'capigruppo d'accordo, Petrocelli mina credibilità Esteri'**

26 aprile 2022 a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Tutti i capigruppo della commissione Esteri sono stati concordi nel chiedere alla Presidente Casellati di intervenire su una vicenda, quella della permanenza di Vito Petrocelli come presidente, che sta minando la credibilità della nostra istituzione e sta mettendo tutte le forze politiche in imbarazzo. Un conto sono le opinioni personali, ma le provocazioni in Parlamento non sono più accettabili". Lo dice il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo del Pd nella Commissione Esteri.