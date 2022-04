M5S: Conte, 'su Petrocelli valutiamo iniziative con tutti'**

26 aprile 2022 a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Dimissioni in blocco della Commissione Esteri per costringere Vito Petrocelli a lasciare la presidenza? "Questa è una decisione che va presa con gli altri gruppi politici perché deve essere una decisione collettiva. Valuteremo tutte le iniziative utili per assicurare alla Commissione Esteri del Senato la piena funzionalità" . Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, al termine del Consiglio nazionale del Movimento.