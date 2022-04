F1: Fia ha in programma sei gare sprint nel 2023**

26 aprile 2022 a

Londra, 26 apr. (Adnkronos) - La Formula 1 prevede di raddoppiare il numero di gare sprint da tre a sei l'anno prossimo, secondo quanto annunciato dall'organo di governo Fia che ha ha dichiarato che dopo un incontro a Londra valuterà l'impatto della proposta sulle sue operazioni a bordo pista e sul personale prima che venga presa una decisione dalla sua commissione di Formula 1.

Inoltre ha affermato che la prima delle tre gare sprint del 2022, lo scorso fine settimana al Gran Premio dell'Emilia Romagna a Imola è stato "popolare tra i fan e le parti interessate" e che i team di F1 hanno "supportato un'estensione a sei eventi sprint per la stagione 2023".

I fine settimana della gara sprint vedono solo un venerdì di prove libere seguito dalle qualifiche per la gara sprint di sabato su una breve distanza per generare più eccitazione tra i tifosi. I risultati dello sprint determinano la griglia per il regolare Gp della domenica. Le gare sprint hanno debuttato lo scorso anno e gli altri due eventi previsti per il 2022 sono in Austria e in Brasile. I primi otto classificati ottengono punti nel campionato del mondo. Non si sa ancora dove si svolgeranno le sei sprint 2023, se la proposta verrà approvata, perché non c'è ancora il calendario delle gare.