Centrodestra: La Russa, 'bene disponibilità Lega, ora si passi ai fatti'**

26 aprile 2022 a

a

a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Bene la disponibilità al vertice espressa anche da fonti della Lega dopo la telefonata tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Ora dalla disponibilità occorre passare ai fatti concreti nell'interesse dell'unità del centrodestra, a partire dalla Sicilia. Giorgia Meloni è pronta ad incontrare Berlusconi e Salvini anche in conference call domani o, se preferiscono, giovedì mattina. La conferenza programmatica di Fratelli d'Italia che si terrà a Milano da venerdì a domenica renderebbe impossibile il vertice in quei giorni che, in ogni caso, sarebbe comunque fuori tempo massimo visto che a Palermo è già stato annunciato il ticket Fi/ Lega che inutilmente avevamo proposto di rinviare". Lo dichiara Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia.