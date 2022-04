Ucraina, Russia: "Rischio reale di una terza guerra mondiale"

25 aprile 2022 a

Roma, 25 apr. (Adnkronos/Dpa) - E' reale il rischio che il conflitto in Ucraina sia l'innesco di una terza guerra mondiale. Lo ha detto oggi, in un'intervista al primo canale poi ripresa dall'agenzia di stampa Interfax, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. "Il pericolo è serio, è reale. Non si può sottovalutare" ha detto, paragonando la situazione attuale a quella della cosiddetta crisi missilistica del 1962, ma il capo della diplomazia russa ha ricordato che "a quel tempo c'erano regole, regole scritte. Le regole di condotta erano molto chiare. Era chiaro a Mosca come si stava comportando Washington e Washington aveva chiaro come si stava comportando Mosca (ma) ora rimangono poche regole".

Lavrov ha rimproverato agli Stati Uniti di "aver inviato molte armi in Ucraina, nonostante i nostri avvertimenti". Interrogato su cosa stia facendo Mosca per evitare una possibile terza guerra mondiale, Lavrov ha sostenuto che "la Russia ha già fatto molto in molti modi, per anni. Durante l'amministrazione Trump abbiamo difeso al più alto livello che Mosca e Washington riaffermassero la dichiarazione di Gorbaciov e Reagan del 1987 che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare e che non deve mai accadere".