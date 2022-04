Ucraina: Casellati, 'lottare per affermare libertà con dialogo e multilateralismo'

25 aprile 2022 a

a

a

Stazzema (Lu), 25 apr. (Adnkronos) - "In questo 25 aprile ci siamo trovati di fronte ad un conflitto davvero inaspettato, crudele, che non risparmia nessuno, che non ha pietà di donne e bambini. Abbiamo tutti nel cuore il loro grido di dolore. Sembra di vedere tornare indietro le lancette dell'orologio rispetto a quel cammino di cooperazione internazionale avviato nel secondo dopoguerra. Un cammino che, con la caduta del Muro di Berlino, sembrava finalmente avere condotto ad un nuovo equilibrio geopolitico orientato al multilateralismo, finalizzato a promuovere una governance mondiale della sicurezza e dello sviluppo". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, celebrando a Sant'Anna di Stazzema il 77/mo anniversario della Liberazione.

"La storia del XX secolo come quella del XXI secolo -ha aggiunto la seconda carica dello Stato- dimostrano che fuori da quell'equilibrio tutti i valori di civiltà tanto faticosamente conquistati rischiano di essere negati. E allora oggi serve lottare anche a livello internazionale perché le prospettive del dialogo e del multilateralismo possano prevalere sempre. Perché non c'è alternativa alla libertà. Non c'è alternativa alla democrazia. Non c'è alternativa alla fratellanza e solidarietà rispetto alle prove globali della contemporaneità".