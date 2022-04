Francia: Conte, 'bene attenzione Macron a rabbia sociale, ridicolo darmi del lepenista'

25 aprile 2022 a

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Alcuni commentari, qualcuno malevolo qualcuno superficiale, mi hanno attribuito del lepenismo, una cosa ridicola: ditemi una mia frase, una qualche posizione del Movimento 5 stelle e mia di simpatia lepenista. Ho detto una cosa che non rinnego e cioè che nella campagna elettorale la Le Pen ha posto delle questioni che non vanno trascurate, la questione sociale non va trascurata, poi non offre delle soluzioni. Ho molto apprezzato la dichiarazione che fatto il Presidente Macron, che si farà cura di lavorare per evitare la rabbia sociale, perchè c'è tanta insoddisfazione sociale, c'è un problema di tenuta sociale nelle nostre democrazie. Quindi quella dichiarazione è giusta: non solo ha detto di voler essere il Presidente di tutti i francesi, ma si farà anche cura di interpretare la rabbia sociale, è un fattore molto importante". Lo ha affermato Giuseppe Conte, dopo essersi recato questa mattina nel quartiere romano del Quadraro, rendendo omaggio al monumento che ricorda le vittime del rastrellamento.