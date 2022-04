25 aprile: sindaco Verona, 'in Ucraina la storia ci mette davanti nuovi orrori'

25 aprile 2022 a

Milano, 25 apr. (Adnkronos) - "Oggi anche più di ieri, le celebrazioni del 25 aprile, che appartengono a tutti gli italiani, devono essere un tempo per parlare di pace, di giustizia e solidarietà civile". Così il sindaco di Verona Federico Sboarina celebra il 77esimo anniversario della Liberazione mentre in Ucraina imperversa un conflitto.

"Oggi anche più di ieri, a distanza di decenni, questa giornata deve unirci nel ribadire con fermezza che la guerra non può essere un metodo per risolvere le controversie. Che la storia, attraverso il ricordo e la memoria storica, deve insegnare all'uomo a non ripetere gli orrori ed errori del passato. La nostra Costituzione ripudia la guerra, per questo non solo la condanniamo ma siamo attivamente impegnati negli aiuti alle popolazioni colpite, anche questo è un modo concreto per fare ognuno la propria parte e seminare azioni positive", sottolinea il primo cittadino.

"Commemoriamo come ogni anno le vittime dei campi di sterminio e condanniamo gli orrori del passato, ciò che i nostri nonni hanno vissuto e patito si sta purtroppo ripetendo sotto i nostri occhi in Ucraina. Oggi anche più di ieri, la festa della Liberazione non deve essere solo un momento per non dimenticare perché la Storia ci sta mettendo davanti agli occhi nuovi orrori. Questa giornata deve fare anche di più: ci deve aiutare a superare gli steccati ideologici. Istituzioni e singoli cittadini siano parte attiva affinché quello che sta succedendo, termini al più presto", conclude il sindaco Sboarina.