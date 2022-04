25 aprile: Roggiani (Pd), 'un onore sfilare con il popolo ucraino'

25 aprile 2022 a

Milano, 25 apr. (Adnkronos) - "In tantissimi siamo scesi in piazza oggi per tenere alti i valori della Resistenza. Un 25 Aprile nella sua forma tradizionale che mancava profondamente a tutta la città. È stato un piacere e un onore sfilare con il nostro segretario nazionale Enrico Letta e il popolo ucraino. Siamo dalla parte delle resistenze di ieri e di oggi senza se e senza ma. Le parole pronunciate dal palco in piazza Duomo dalla consigliera comunale di Bucha Irina Yarmolenko sono state commoventi e profonde. Saremo sempre pronti a contrastare tutti i rigurgiti nazifascisti, le prevaricazioni e le violenze". Così la segretaria metropolitana del Pd milanese Silvia Roggiani.