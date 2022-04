25 aprile: Giovani Fi rendono omaggio a cimitero Nettuno

25 aprile 2022 a

a

a

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - “Oggi, in occasione della Festa della Liberazione, con una nostra delegazione di 100 giovani, ci siamo recati al cimitero americano di Nettuno per onorare la memoria delle migliaia di soldati americani che hanno sacrificato la loro vita per restituire all'Italia e all'Europa la libertà e la democrazia”. ad annunciarlo Marco Bestetti, componente del comitato di Presidenza di Forza Italia e coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani.

“Rendere omaggio a ragazzi della nostra età -aggiunge- è stato un momento di grande emozione e commozione. Come il presidente Berlusconi con suo padre, anche noi oggi abbiamo promesso a tutti questi giovani ragazzi, davanti alle loro croci bianche, che non dimenticheremo mai il loro sacrificio. La sincera riconoscenza verso i caduti e la convinta adesione ai valori di libertà e democrazia sono valori irrinunciabili per le nuove generazioni del nostro movimento, soprattutto in questo difficile momento storico in cui occorre riaffermare con orgoglio la nostra collocazione nell'Occidente e nell'Alleanza atlantica".