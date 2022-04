25 aprile: Gelmini, 'giornata dedicata a chi difende libertà'

25 aprile 2022 a

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Buon 25 aprile a tutti! Festa di libertà, unità, rinascita e anche di ripartenza. Sappiamo bene cosa significhi questa ricorrenza per l'Italia e per tutti noi. Anche oggi però il nostro pensiero non può che andare all'Ucraina e al suo popolo, vittima di una insensata aggressione. E allora, questo 25 aprile, oltre ad essere una festa per chi, come noi, ama l'Italia, sia anche una giornata dedicata a chi sta lottando per difendere la propria libertà e, insieme ad essa, i nostri principi e i nostri valori”. Lo scrive sui social Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.