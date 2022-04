25 aprile 2022 a

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "L'Anpi e soprattutto la Resistenza non ha e non può avere nulla a che spartire col settarismo di un manipolo di faziosi che hanno contestato Enrico Letta. Noi difendiamo la democrazia anche per loro: perché possano continuare a contestarci". Lo afferma Pier Ferdinando Casini.