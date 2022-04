25 aprile: Calenda, 'Resistenza non è stata solo l'Anpi'

25 aprile 2022 a

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "La Resistenza non è stata solo l'Anpi: sono state le associazioni della Resistenza cattoliche, azioniste, repubblicane. Questo dobbiamo ricordarcelo, se passiamo il messaggio che la Resistenza è solo la resistenza di una parte politica, quello che succede è che sempre meno il 25 aprile verrà riconosciuto come la festa di tutti gli italiani Appartiene a tutti non ad una parte politica, sta all'Anpi depoliticizzare gli eventi che fanno". Così Carlo Calenda, leader di Azione, in occasione del 25 aprile.