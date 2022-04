25 aprile 2022 a

a

a

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - “Buon 25 Aprile a tutti. La libertà e la democrazia non sono scontate. Grazie a chi ha sacrificato la propria vita per donarcele. A noi il dovere di conservarle e proteggerle. E di non dimenticare”. Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.