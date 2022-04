Ucraina: Erdogan a Zelensky, 'pronto a dare supporto nel processo negoziale'

24 aprile 2022 a

a

a

Ankara, 24 apr. (Adnkronos) - Gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina ed il processo negoziale sono stati i temi principali della telefonata tra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ed il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo ha riferito la presidenza turca in una nota in cui si sottolinea che Erdogan ha affermato che a Mariupol deve essere garantita l'evacuazione dei feriti e dei civili.

Il leader turco ha ribadito a Zelensky di essere pronto a fornire tutta l'assistenza possibile durante il processo negoziale e ad offrire il supporto necessario. Inoltre ha spiegato che il governo di Ankara è favorevole in linea di principio a svolgere il ruolo di garante in un'eventuale accordo di sicurezza per l'Ucraina.