(Adnkronos) - La Salernitana batte la Fiorentina per 2-1 nel match valido per la 34esima giornata della Serie A e spera nella salvezza. I campani salgono a 25 punti. I viola rimangono a 56 e rischiano di uscire dalla corsa per il quarto posto. La Salernitana sblocca il risultato al 9' con Djuric. La Fiorentina pareggia al 64' con Saponara. Al 79' i padroni di casa a segno con Bonazzoli per il 2-1 finale.