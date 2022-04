Roma: controlli Tor Bella Monaca, occupa abusivamente immobile denunciato 29enne

24 aprile 2022 a

Roma, 24 apr. - (Adnkronos) - La scorsa serata, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, con ausilio di personale specializzato della società elettrica Areti Spa, hanno eseguito controlli nella palazzina popolare in via Santa Rita da Cascia 30. Ad esito delle verifiche, un 29enne algerino, senza fissa dimora e già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione in caserma per reati di droga, è stato denunciato per invasione di edificio e furto aggravato di energia elettrica.

I Carabinieri hanno accertato che l'uomo aveva occupato abusivamente un immobile del palazzo, di proprietà dell'Ater e attualmente libero in quanto in attesa di regolare assegnazione, allacciandosi illecitamente alla fornitura di energia elettrica condominiale. L'allaccio abusivo è stato immediatamente rimosso e l'appartamento, lasciato poi spontaneamente dal 29enne, è stato rimesso in sicurezza e riaffidato all'ente proprietario.