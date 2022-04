Riforme: Baldelli, 'sfida per tutti mettere ordine tra poteri Stato'

24 aprile 2022 a

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Il professor Sabino Cassese, con il suo intervento sul 'Corriere della Sera' di oggi, fotografa nitidamente limiti e criticità del potere legislativo, richiamando la necessità di 'mettere ordine tra i poteri dello Stato, riconducendo ciascuno alla propria funzione primaria' e aggiungendo che 'una pdl costituzionale per l'istituzione di una Convenzione che ridisegni la seconda parte della Costituzione stabilendo il ruolo dei protagonisti, è già stata presentata alla Camera'. Un tema così rilevante, trasversale e urgente, è un tema che tutti abbiamo il dovere di affrontare e che, specie in questo momento, rappresenta un'occasione e una sfida da non perdere per partiti, movimenti e gruppi parlamentari". Lo scrive sulla sua pagina Facebook Simone Baldelli, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.