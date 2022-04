Papa: 'Chiesa strumento di riconciliazione per tutta l'umanità'

24 aprile 2022 a

a

a

Città del Vaticano, 24 apr. - (Adnkronos) - "Tutta la Chiesa è stata resa da Gesù una comunità dispensatrice di misericordia, un segno e uno strumento di riconciliazione per l'umanità". Lo ha detto Papa Francesco in un passaggio dell'omelia della messa della domenica della Divina Misericordia nella Basilica di San Pietro.

"Fratelli, sorelle, ciascuno di noi ha ricevuto nel Battesimo lo Spirito Santo per essere uomo e donna di riconciliazione. Quando sperimentiamo la gioia di essere liberati dal peso dei nostri peccati, dei nostri fallimenti; quando sappiamo in prima persona che cosa significa rinascere, dopo un'esperienza che sembrava senza via d'uscita, allora bisogna condividere con chi ci sta accanto il pane della misericordia. - ha aggiunto Papa Francesco - Sentiamoci chiamati a questo. E chiediamoci: io, qui dove vivo, in famiglia, al lavoro, nella mia comunità, promuovo la comunione, sono tessitore di riconciliazione? Mi impegno per disinnescare i conflitti, per portare perdono dove c'è odio, pace dove c'è rancore? Gesù cerca in noi dei testimoni davanti al mondo di queste sue parole: Pace a voi!".