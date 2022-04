24 aprile 2022 a

Parigi, 24 apr- (Adnkronos) - "E' l'ottava volte che viene sconfitto un Le Pen. Vedevo questa sconfitta arrivare da anni e non ne sono felice. Ho fatto quello che potevo per evitare questo risultato. Mi sono impegnato per questo. Non ci sono riuscito". Ad affermarlo è il leader di Reconquete, Eric Zemmour commentando l'esito delle elezioni in Francia e la vittoria di Emmanuel Macron.