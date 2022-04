F1: Tavares, per noi è straordinario laboratorio di innovazione

24 aprile 2022 a

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Come perfetta illustrazione dello spirito competitivo che guida Stellantis ogni giorno, la F1 è uno straordinario laboratorio di innovazione in cui vengono testate le soluzioni più innovative con l'obiettivo finale di aumentare le prestazioni e l'affidabilità. Per noi, rappresenta un'incredibile opportunità per trasferire questo know-how unico sulle auto di produzione". Così , come si legge in una nota, Carlos Tavares, ceo di Stellantis che in occasione della tappa italiana del Mondiale di Formula Uno ha raggiunto il circuito guidando Alfa Romeo Tonale, il primo suv compatto elettrificato. "L'esperienza di Alfa Romeo in F1 giocherà un ruolo chiave nell'evoluzione del marchio verso una nuova era di elettrificazione e connettività", spiega.