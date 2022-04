Ucraina: Speranza, 'costruire condizioni per pace non per più guerra'**

24 aprile 2022 a

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Atroce responsabilità della Russia, sostegno pieno senza ambiguità" all'Ucraina, "Paese sovrano, che comporta fatica", ma "unica strada per evitare che quel Paese venga calpestato", con "rispetto per le persone che hanno un'altra posizione. Aiutare l'Ucraina per creare condizioni per fare la pace, non per fare più guerra". Lo ha affermato il segretario di Articolo uno, Roberto Speranza, concludendo il congresso del partito.

"Questa -ha aggiunto- è la preoccupazione che come comunità abbiamo espresso, che come ministro di un Governo europeo porterò nel Consiglio dei ministri. Non si vede uno sforzo significativo per una soluzione diplomatica, come Italia dobbiamo chiedere all'Europa di fare con più forza la propria parte".